В центре Киева с эвакуатора упал автомобиль нарушителя ПДД. Подробности и фото

В Печерском районе Киева в понедельник, 8 апреля, во время попытки эвакуации из спецтранспорта упал автомобиль Volkswagen, припаркованный с нарушением ПДД. Событие произошло возле остановки общественного транспорта.

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Информация о пострадавших пока не поступала.

Так, в Печерском районе столицы на улице Князей Острожских водитель оставил свой Volkswagen с нарушением ПДД – на остановке общественного транспорта. Во время попытки эвакуации легковушка упала со спецтранспорта.

Напомним, в Киеве правоохранители сообщили о подозрении водителя Ford Mustang, который, по данным следствия, устроил ДТП с потерпевшими. Как оказалось, нарушитель сел за руль в состоянии опьянения – в его крови обнаружили 1,93 промилле алкоголя.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепровском районе Киева в субботу, 6 апреля, произошла авария с участием двух легковушек. В результате столкновения одна из машин была отброшена в сторону трамвайного пути, где она буквально снесла несколько секций металлического ограждения и повредила конструкции остановки.

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