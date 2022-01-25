В центре Киева ограничили движение на нескольких улицах

В Киеве во вторник, 25 января, проводятся массовые мероприятия. Из-за этого правоохранители ограничили движение на нескольких улицах в центре города.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. В результате этого в правительственном квартале образовались пробки.

Так, движение транспорта ограничено на следующих улицах:

Михаила Грушевского (от Парковой дороги до Крепостного переулка);

Липской (от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской);

Садовой (от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской).

Добавим, согласно данным Google Maps, по состоянию на 12:00 полностью перекрыто движение на улице Грушевского от Парковой дороги и до Крепостного переулка. На параллельных улицах образовались пробки.

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Напомним, в Печерском районе Киева во вторник, 25 января, Mitsubishi Outlander на скорости сбил ограждение, съехал по склону на проезжую часть другой дороги и протаранил автомобиль. На месте ДТП образовалась большая пробка со стороны моста Патона в направлении станции метро "Лыбидская".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что вблизи поселка Глеваха Киевской области во вторник, 25 января, автомобиль Hyundai Sonata на скорости въехал в отбойник и перевернулся. Из-за этого образовалась пробка в направлении Киева.