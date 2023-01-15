В центре Киева начала работать ''Юрта несокрушимости''. Фото

В центре Киеве начала работать "Юрта несокрушимости". Жители столицы смогут согреться и подзарядить гаджеты при необходимости.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Она находится в парке Шевченко.

"В центре Киева появилась казахская "юрта несокрушимости". Ее установили в центре города. Она символизирует поддержку Украины жителями Казахстана. В юрте можно не только согреться, но и выпить чаю и зарядить свой гаджет", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что недавно в Буче Киевской области открыли "Пункт несокрушимости" в виде настоящей юрты. Это произошло благодаря поддержке Посольства Республики Казахстан в Украине.

Напомним, ранее в Ирпене Киевской области с четверга, 22 декабря, заработал мобильный пункт обогрева. Эту помощь пристоличному городу оказал главный раввин Синагоги Бродского в Киеве Моше Реувен Азман.

Кроме того, Посольство Израиля в среду, 21 декабря, открыло в Киеве Пункт несокрушимости. Все желающие смогут согреться, подзарядить гаджеты и получить доступ в интернет.

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории маркет-мола "Дарынок" открыт самый большой в Украине "городок несломленности", где можно не только выпить горячего чая и зарядить свои гаджеты, но прекрасно провести время всей семьей и даже выгулять собаку. На территории хаба полностью оборудованы места на 1000 человек.

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