В центре Киева на двух улицах частично ограничат движение. Карта

В Шевченковском районе Киева с 5 по 27 июня на улицах Костельной и Трехсвятительской частично ограничат движение авто. Коммунальщики обновят дорожное покрытие.

Как сообщили в пресс-службе коммунальной корпорации "Киевавтодор", работы на этих участках дороги выполнят комплексно, чтобы не ограничивать движение дважды.

"Начинаем средний ремонт улицы Костельной. Обновят ее от улицы Михайловской и к дому №8. Также средний ремонт начинаем на соседней улице – Трехсвятительской. Покрытие на ней обновят от улицы Костельной к дому №11", – уточнили в пресс-службе.

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Напомним, 2 июня с 21:00 и до 6:00 3 июня, частично ограничат движение на столичном проспекте Романа Шухевича. Коммунальщики проведут ремонт дорожного покрытия.

В столице с 28 апреля по 15 июля из-за ремонта на Новоконстантиновском путепроводе частично ограничили движение транспорта.

В столице с 2 июня по 15 августа закроют движение скоростного трамвая от станции "Старовокзальная" и до "Гната Юры". Коммунальный транспорт не будет работать из-за капитального ремонта улицы Борщаговской.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Голосеевском районе Киева 4 июня с 22:00 и до 6:00 7 июня частично ограничат движение возле метро "Выдубичи" на подъеме к Южному мосту.