В Киеве закроют движение скоростного трамвая: названа причина

В Киеве с 2 июня по 15 августа закроют движение скоростного трамвая от станции "Старовокзальная" и до "Гната Юры". Коммунальный транспорт не будет работать из-за капитального ремонта улицы Борщаговской.

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, на этом участке запланировано обустроить гидроизоляцию мостового сооружения в пределах трамвайного полотна и посадочной платформы.

"На время выполнения работ будут внесены изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта, о которых будет сообщено отдельно", – уточнили в КГГА.

Напомним, в Киеве в этом году коммунальщики обновят 565 придомовых территорий и межквартальных проездов. Больше всего объектов отремонтируют в Деснянском, Соломенском и Голосеевском районах. На эти работы из бюджета города выделено почти 500 млн грн.

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Кроме того, в Печерском районе Киева коммунальщики начали капитальный ремонт асфальтового покрытия межквартальных проездов и во дворах домов. Всего запланировано отремонтировать дороги площадью 26,5 тысяч квадратных метров.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что с 28 апреля по 15 июля из-за ремонта на Новоконстантиновском путепроводе частично ограничили движение транспорта.