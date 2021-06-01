В Киеве ограничат движение на проспекте Романа Шухевича.

В Киеве 2 июня с 21:00 и до 6:00 3 июня, временно ограничат движение на проспекте Романа Шухевича. Дорожники проведут ремонт дорожного покрытия.

Как сообщили в пресс-службе коммунальной корпорации "Киевавтодор", работы проведут на участке дороги от улицы Оноре де Бальзака в сторону Северного моста.

"Работы выполнят ночью, чтобы меньше влиять на трафик. Во время ремонта движение будет частично ограничено. Однако, с 19:00 до 00:00 будет временно перекрыт выезд с улицы Бальзака на проспект Шухевича", – уточнили в пресс-службе.

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Напомним, с 28 апреля по 15 июля из-за ремонта на Новоконстантиновском путепроводе частично ограничили движение транспорта.

В столице в этом году коммунальщики обновят 565 придомовых территорий и межквартальных проездов. Больше всего объектов отремонтируют в Деснянском, Соломенском и Голосеевском районах.

Кроме того, в Печерском районе Киева коммунальщики начали капитальный ремонт асфальтового покрытия межквартальных проездов и во дворах домов. Всего запланировано отремонтировать дороги площадью 26,5 тысяч квадратных метров.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве с 2 июня по 15 августа закроют движение скоростного трамвая от станции "Старовокзальная" и до "Гната Юры". Коммунальный транспорт не будет работать из-за капитального ремонта улицы Борщаговской.