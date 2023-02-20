Сеть взорвали мемы из-за визита Байдена в Киев

В понедельник, 20 февраля, в Киев неожиданно приехал президент США Джо Байден. У американского лидера была запланирована поездка в Польшу 20-22 февраля, однако о визите в Украину в целях безопасности заранее не сообщалось.

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Слухи о том, что американский лидер посетит украинскую столицу, начали появляться после того, как в Киеве с самого утра были перекрыты многие дороги, а возле посольства США в Украине собралось большое количество правоохранителей. В свою очередь, украинцы отреагировали на важный для нашей страны визит фотожабами. OBOZREVATEL собрал самые креативные мемы (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В креативных фотожабах украинцы показали, что сразу же после приезда в Киев президент США "посетил" самые популярные в стране магазины и заведения. В частности, Байдена изобразили стоящим в очереди за знаменитой киевской перепичкой.

Также украинцы пошутили, что Байден добирался до столицы в плацкарте, попивая чай из исторических подстаканников "Укрзализниці".

Кроме того, одним из мемов украинцы намекнули, для чего на самом деле Байден приехал на переговоры к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Речь, естественно, шла о передаче вооружения для борьбы с российскими оккупантами.

Другими мемами украинцы "свозили" Байдена в другие города Украины. В частности, жители Полтавы пошутили, что президент США должен приехать и показать их мэру, как нужно ремонтировать дороги.

Вместе с тем, одним из мемов украинцы подчеркнули, что вскоре все украинские города, включая Донецк, Новую Каховку и Керчь, буду деоккупированы, и президент США сможет приехать в гости в любой уголок Украины.

Также в сети появилось много мемов о том, что Байден приехал в Украину для того, чтобы просто взять кофе и прогуляться по улицам Киева.

Напомним, президент США Джо Байден 20 февраля прибыл в Киев, предварительно визит американского президента не анонсировался. Позже визит Байдена подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский встретился с президентом США в Киеве 20 февраля. Комментируя переговоры с американским лидером, глава государства подчеркнул: 2023-й должен стать годом победы Украины.

В свою очередь, граждане страны-террориста РФ в очередной раз проявили агрессию по отношению к Украине и украинцам, потребовав новых ударов по городам и гражданскому населению.

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