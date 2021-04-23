В центре Киева полуобнаженные девушки устроили фотосессию на балконе. Видео
В пятницу, 23 апреля, на балконе одного из зданий в центре Киева девушки устроили полуобнаженную фотосессию.
Видео с места события опубликовал Telegram-канал "Киев Сейчас".
Девушки разделись для фотосессии, несмотря на холодную погоду которая установилась в столице.
Пользователи соцсетей отмечают, что в здании находится фотостудия, поэтому ничего удивительного в этом нет. А некоторые шутят, мол, они хотят повторить "славу" украинок, которые устроили обнаженную фотосессию прямо на балконе небоскреба в Дубаи.
Героини съемки разделись на балконе одного из красивейших домов Киева – на улице Вячеслава Липинского, 4.
Отметим, что в Киеве часто происходят курьезные ситуации. Так, в четверг, 22 апреля, мужчина похитил грузовик ЗИЛ, а когда его поймали полицейские, то он заявил им, что хотел покататься по городу и решить свои дела.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее, в сети опубликовали личные фото из Instagram молодых девушек, которые позировали обнаженными на балконе отеля в Дубае. Так, 20-летних украинок Яну и Диану можно узнать по татуировкам.
Одной из арестованных в Дубае девушек за откровенную съемку на балконе отеля оказалась украинка Яна. Ее брат заявил, что семья была не в курсе, чем на самом деле она занимается.