В центре Киева полуобнаженные девушки устроили фотосессию на балконе. Видео

В пятницу, 23 апреля, на балконе одного из зданий в центре Киева девушки устроили полуобнаженную фотосессию.

Видео с места события опубликовал Telegram-канал "Киев Сейчас".

Девушки разделись для фотосессии, несмотря на холодную погоду которая установилась в столице.

Пользователи соцсетей отмечают, что в здании находится фотостудия, поэтому ничего удивительного в этом нет. А некоторые шутят, мол, они хотят повторить "славу" украинок, которые устроили обнаженную фотосессию прямо на балконе небоскреба в Дубаи.

Героини съемки разделись на балконе одного из красивейших домов Киева – на улице Вячеслава Липинского, 4.

Отметим, что в Киеве часто происходят курьезные ситуации. Так, в четверг, 22 апреля, мужчина похитил грузовик ЗИЛ, а когда его поймали полицейские, то он заявил им, что хотел покататься по городу и решить свои дела.

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