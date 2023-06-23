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В Софийском соборе Киева состоялся второй выпуск капелланов: в войска отправятся 30 священников. Фоторепортаж

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
3 минуты
141
Духовные наставники будут поддерживать украинских воинов

В Киеве в пятницу, 23 июня, в стенах храма Святой Софии состоялся второй выпуск военных капелланов. Всего, по состоянию на сегодняшний день, офицерские должности в родах и видах Вооруженных сил Украины получили 146 священников.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. В нашей стране 146 священников получили офицерские должности и поддерживают украинских воинов.

Так, в пятницу, 23 июня, в стенах храма Святой Софии Премудрости Божьей состоялся очередной выпуск военных капелланов. Они завершили курсы повышения квалификации по военному капелланству Вооруженных Сил Украины.

В Софийском соборе Киева состоялся второй выпуск капелланов: в войска отправятся 30 священников. Фоторепортаж
В Софийском соборе Киева состоялся второй выпуск капелланов: в войска отправятся 30 священников. Фоторепортаж
В Софийском соборе Киева состоялся второй выпуск капелланов: в войска отправятся 30 священников. Фоторепортаж
В Софийском соборе Киева состоялся второй выпуск капелланов: в войска отправятся 30 священников. Фоторепортаж

"Подготовка тридцати военных капелланов от шести религиозных организаций прошла на базе Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Во время церемонии священникам вручили сертификаты о завершении курсов подготовки военных капелланов. Это уже второй выпуск капелланов", – рассказал журналист.

В Софийском соборе Киева состоялся второй выпуск капелланов: в войска отправятся 30 священников. Фоторепортаж
В Софийском соборе Киева состоялся второй выпуск капелланов: в войска отправятся 30 священников. Фоторепортаж
В Софийском соборе Киева состоялся второй выпуск капелланов: в войска отправятся 30 священников. Фоторепортаж
В Софийском соборе Киева состоялся второй выпуск капелланов: в войска отправятся 30 священников. Фоторепортаж
В Софийском соборе Киева состоялся второй выпуск капелланов: в войска отправятся 30 священников. Фоторепортаж
В Софийском соборе Киева состоялся второй выпуск капелланов: в войска отправятся 30 священников. Фоторепортаж

Стоит добавить, что в конце 2021 года вступил в силу закон Украины "О Службе военного капелланства", который нормировал такую деятельность в подразделениях ВСУ, НГУ, ГНСУ, а также в других военных формированиях.

В Софийском соборе Киева состоялся второй выпуск капелланов: в войска отправятся 30 священников. Фоторепортаж
В Софийском соборе Киева состоялся второй выпуск капелланов: в войска отправятся 30 священников. Фоторепортаж
В Софийском соборе Киева состоялся второй выпуск капелланов: в войска отправятся 30 священников. Фоторепортаж
В Софийском соборе Киева состоялся второй выпуск капелланов: в войска отправятся 30 священников. Фоторепортаж
В Софийском соборе Киева состоялся второй выпуск капелланов: в войска отправятся 30 священников. Фоторепортаж

Отметим, на сегодняшний день уже 146 военных капелланов получили офицерские должности в родах и видах Вооруженных Сил Украины для духовного служения военнослужащим работникам и их семьям.

В Софийском соборе Киева состоялся второй выпуск капелланов: в войска отправятся 30 священников. Фоторепортаж
В Софийском соборе Киева состоялся второй выпуск капелланов: в войска отправятся 30 священников. Фоторепортаж
В Софийском соборе Киева состоялся второй выпуск капелланов: в войска отправятся 30 священников. Фоторепортаж
В Софийском соборе Киева состоялся второй выпуск капелланов: в войска отправятся 30 священников. Фоторепортаж

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киево-Печерской лавре в воскресенье, 11 июня 2023 года, впервые помолились за упокой Ивана Мазепы. Служба прошла в церкви, построенной на средства гетмана.

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