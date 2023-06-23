В Софийском соборе Киева состоялся второй выпуск капелланов: в войска отправятся 30 священников. Фоторепортаж

В Киеве в пятницу, 23 июня, в стенах храма Святой Софии состоялся второй выпуск военных капелланов. Всего, по состоянию на сегодняшний день, офицерские должности в родах и видах Вооруженных сил Украины получили 146 священников.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. В нашей стране 146 священников получили офицерские должности и поддерживают украинских воинов.

Так, в пятницу, 23 июня, в стенах храма Святой Софии Премудрости Божьей состоялся очередной выпуск военных капелланов. Они завершили курсы повышения квалификации по военному капелланству Вооруженных Сил Украины.

"Подготовка тридцати военных капелланов от шести религиозных организаций прошла на базе Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Во время церемонии священникам вручили сертификаты о завершении курсов подготовки военных капелланов. Это уже второй выпуск капелланов", – рассказал журналист.

Стоит добавить, что в конце 2021 года вступил в силу закон Украины "О Службе военного капелланства", который нормировал такую деятельность в подразделениях ВСУ, НГУ, ГНСУ, а также в других военных формированиях.

Отметим, на сегодняшний день уже 146 военных капелланов получили офицерские должности в родах и видах Вооруженных Сил Украины для духовного служения военнослужащим работникам и их семьям.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киево-Печерской лавре в воскресенье, 11 июня 2023 года, впервые помолились за упокой Ивана Мазепы. Служба прошла в церкви, построенной на средства гетмана.

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