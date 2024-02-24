В сети вспомнили, как выглядела пробка на Берестейском проспекте Киева 24 февраля 2022 года. Фото и видео

В первые дни полномасштабной вооруженной агрессии против Украины в Киеве началась массовая эвакуация. 24 февраля 2022 года движение транспорта было парализовано на проспекте Берестейском (бывшей Победы) из-за большого количества машин.

Соответствующие фотографии и записи были опубликованы в соцсетях. Мирные жители столицы часами стояли в пробках, чтобы уехать в более безопасные места.

"Киев. 24.02.22", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото и видео можно увидеть, что в тот день проспект Берестейский превратился в сплошную пробку. Движение автотранспорта в сторону выезда из столицы на запад страны было очень медленным. При этом на встречной полосе было мало машин.

Напомним, утром четверга, 24 февраля 2022 года, жители украинской столицы Киева очнулись от звуков громких взрывов. О взрывах также сообщали люди в Одессе, Харькове и других городах. В тот день глава государства-агрессора РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Донбассе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины подтвердили уничтожение российского самолета дальнего радиолокационного слежения А-50У накануне, 23 февраля. Разведчики перехватили переговоры между членами экипажа прикрытия Су-35, в ходе которых те обсуждали уничтожение самолета.

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