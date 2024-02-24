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В сети вспомнили, как выглядела пробка на Берестейском проспекте Киева 24 февраля 2022 года. Фото и видео

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
1 минута
4,5 т.
Берестейский проспект 24 февраля 2022 года

В первые дни полномасштабной вооруженной агрессии против Украины в Киеве началась массовая эвакуация. 24 февраля 2022 года движение транспорта было парализовано на проспекте Берестейском (бывшей Победы) из-за большого количества машин.

Соответствующие фотографии и записи были опубликованы в соцсетях. Мирные жители столицы часами стояли в пробках, чтобы уехать в более безопасные места.

"Киев. 24.02.22", – говорится в сообщении.

В сети вспомнили, как выглядела пробка на Берестейском проспекте Киева 24 февраля 2022 года. Фото и видео

На опубликованных фото и видео можно увидеть, что в тот день проспект Берестейский превратился в сплошную пробку. Движение автотранспорта в сторону выезда из столицы на запад страны было очень медленным. При этом на встречной полосе было мало машин.

В сети вспомнили, как выглядела пробка на Берестейском проспекте Киева 24 февраля 2022 года. Фото и видео

Напомним, утром четверга, 24 февраля 2022 года, жители украинской столицы Киева очнулись от звуков громких взрывов. О взрывах также сообщали люди в Одессе, Харькове и других городах. В тот день глава государства-агрессора РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Донбассе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины подтвердили уничтожение российского самолета дальнего радиолокационного слежения А-50У накануне, 23 февраля. Разведчики перехватили переговоры между членами экипажа прикрытия Су-35, в ходе которых те обсуждали уничтожение самолета.

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