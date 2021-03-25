В сети показали уникальные фото строительства станции "Славутич" в Киеве

Станция Сырецко-Печерской линии киевского метрополитена "Славутич" получила свое название в честь древнеукраинского наименования Днепра.

Как сообщает портал 44, она является колонной станцией мелкого заложения с островной и прямой платформой длиной 103,5 и шириной 11,1 метров.

Перегонные тоннели между "Славутичем" и Южным мостом. УкрИнформ

Тоннель изнутри, справа будущий вентиляционный "ходок". УкрИнформ

Станция "Славутич" была построена и открыта для пассажиров 30 декабря 1992 года. Архитектором станции стал Николай Михайлович Алешкин, строивший и много других станций. Художниками выступили Юрий Левченко и Донат Оболончик.

Строительство станции "Славутич", июль 1990 год. tov-tob.livejournal

Руководство "Киевметростроя" и "Киевметропроекта" на строительстве станции. tov-tob.livejournal

Ее оформление реализовано достаточно интересно. Основная тематика – "ночь на Днепре".

Варианты оформления станции. tov-tob.livejournal

Аллюзия на Южный мост. tov-tob.livejournal

Это подчеркивают соответствующие синие цвета, а особенно – освещение, напоминающее звезды на темном фоне. Колонны круглые и металлические. На них отражаются блики, которые гармонирует с общим фоном. А русло Днепра даже изображено в качестве композиции.

Реализованный эскиз. tov-tob.livejournal

"Славутич" имеет единственное название с момента открытия.

В торце станции размещена композиция, изображающая русло Днепра. tov-tob.livejournal

Ранее OBOZREVATEL писал, что ради одной из станции метро в Киеве снесли ряд зданий.