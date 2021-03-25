У мережі показали унікальні фото будівництва станції "Славутич" у Києві

Олег Тимченко Життя столиці 06:00, 25.03.2021 Оновлено: 08:08, 25.03.2021

Станція Сирецько-Печерської лінії київського метрополітену "Славутич" отримала свою назву на честь давньоукраїнського найменування Дніпра.

Як повідомляє портал 44, вона є колонною станцією мілкого закладення з острівною та прямою платформою завдовжки 103,5 та завширшки 11,1 метрів.

Перегінні тунелі між "Славутичем" та Південним мостом.
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Тунель зсередини, праворуч майбутній вентиляційний" ходок".
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Станція "Славутич" була побудована та відкрита для пасажирів 30 грудня 1992 року. Архітектором станції став Микола Михайлович Альошкін, який будував і багато інших станцій. Художниками виступили Юрій Левченко та Донат Оболончик.

Будівництво станції "Славутич", липень 1990 рік.
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Керівництво "Київметробуду" і "Київметропроєкту" на будівництві станції.
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ЇЇ оформлення доволі оригінальне. Основна тематика – "ніч на Дніпрі".

Варіанти оформлення станції.
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Алюзія на Південний міст.
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На це вказують відповідні сині кольори, а особливо – освітлення, що нагадує зірки на темному тлі. Колони круглі та металеві. На них відображаються відблиски, які гармонують із загальним фоном. А русло Дніпра навіть зображено як композиція.

Реалізований ескіз.
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Станція "Славутич" ніколи не змінювала свою назву.

У торці станції розміщено композицію, що зображає русло Дніпра.
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Раніше OBOZREVATEL писав, що заради однієї зі станції метро в Києві знесли низку будівель.

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