У мережі показали унікальні фото будівництва станції "Славутич" у Києві

Станція Сирецько-Печерської лінії київського метрополітену "Славутич" отримала свою назву на честь давньоукраїнського найменування Дніпра.

Як повідомляє портал 44, вона є колонною станцією мілкого закладення з острівною та прямою платформою завдовжки 103,5 та завширшки 11,1 метрів.

Перегінні тунелі між "Славутичем" та Південним мостом. УКРІНФОРМ

Тунель зсередини, праворуч майбутній вентиляційний" ходок". УКРІНФОРМ

Станція "Славутич" була побудована та відкрита для пасажирів 30 грудня 1992 року. Архітектором станції став Микола Михайлович Альошкін, який будував і багато інших станцій. Художниками виступили Юрій Левченко та Донат Оболончик.

Будівництво станції "Славутич", липень 1990 рік. tov-tob.livejournal

Керівництво "Київметробуду" і "Київметропроєкту" на будівництві станції. tov-tob.livejournal

ЇЇ оформлення доволі оригінальне. Основна тематика – "ніч на Дніпрі".

Варіанти оформлення станції. tov-tob.livejournal

Алюзія на Південний міст. tov-tob.livejournal

На це вказують відповідні сині кольори, а особливо – освітлення, що нагадує зірки на темному тлі. Колони круглі та металеві. На них відображаються відблиски, які гармонують із загальним фоном. А русло Дніпра навіть зображено як композиція.

Реалізований ескіз. tov-tob.livejournal

Станція "Славутич" ніколи не змінювала свою назву.

У торці станції розміщено композицію, що зображає русло Дніпра. tov-tob.livejournal

Раніше OBOZREVATEL писав, що заради однієї зі станції метро в Києві знесли низку будівель.