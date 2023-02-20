В сети показали уникальную запись игры ''Динамо'' в финале Кубка Украины по футболу-1948. Архивное видео

В 1948 году на столичном стадионе "Динамо" прошел финальный матч Кубка Украины по футболу. За победу между собой боролись команды "Динамо" (Киев) и "Большевик" (Мукачево).

Видео дня

Уникальное видео было опубликовано на странице сообщества "Группа 1900-1999 годы. Киев" в социальной сети Facebook. Можно увидеть, каким было это спортивное событие 75 лет назад (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"1948 год. Стадион "Динамо". Фрагменты финала Кубка Украины. Киев", – говорится в сообщении.

Как отметили пользователі соцсетей, запись этого спортивного события является раритетной и уникальной, потому что до наших дней не сохранилось даже фото этого матча. За победу между собой боролись команды "Динамо" (Киев) и "Большевик" (Мукачево).

Следует добавить, что Кубок Украины, по результатам соревнования, достался киевской команде.

Напомним, в 1978 году на территории Выдубицкого монастыря в Киеве размещалась уменьшенная модель будущего монумента "Родина-мать". Скульптуру установили в частности для проведения испытаний в аэродинамической трубе, чтобы выяснить устойчивость ее конструкции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 1960-х годах большая часть нынешнего Днепровского района Киева, в частности Радужный массив, не была застроена. На полях села Выгуровщина-Троещина местные жители пасли скот. Благодаря старым фото можно увидеть, какой была эта локация в те годы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!