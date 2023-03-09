В сети показали, каким был Киевский фуникулер в 1945 году. Архивное видео

Киевский фуникулер занимает особое место среди символов столицы Украины, и катание на нем является обязательным как для жителей нашего города, так и гостей. В 1945 году кинематографисты сделали небольшую документальную запись, посвященную этому виду транспорта.

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Архивная запись была опубликована в Telegram-канале сообщества "Киев, живая история". В те годы он перевозил до 18 тысяч пассажиров ежедневно (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"1945 год. Столичный фуникулер", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть сам фуникулер, а также, несмотря на качество записи, часть старого Подола, в частности, Почтовую площадь.

Киевский фуникулер – фуникулерная система, объединяющая исторический Верхний город и Подол в Киеве. Проложенный на склоне Владимирской горки с красивым видом на реку Днепр. Линия состоит из двух станций и управляется коммунальным предприятием "Киевпасстранс".

Строился на протяжении 1902-1905 годов, по времени строительство является вторым фуникулером в Украине после Одесского.

Напомним, старейшее здание Майдана Незалежности, дом Гудовского, выдержало время и подрыв коммунистами центра Киева. К сожалению, в 1970-х годах во время реконструкции главной площади столицы ее снесли.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале прошлого века в Киеве, на месте современного парка Франко и одноименного театра размещались усадьба и сад с озером. Они принадлежали известному профессору медицины Киевского университета Фридриху Фридриховичу Мерингу.

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