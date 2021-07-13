В сети показали, как за 70 лет изменился пляж на Трухановом острове в Киеве. Фото

В Киеве в 60-е года летом пляж на Трухановом острове был значительно больше. Кроме того, там практически не было ларьков и ресторанов, которые появились в 90-х годах.

Историческое фото было размещено Telegram-каналом Киев без цензуры. На изображении можно увидеть, как выглядел левый берег столицы без Северного моста и Подольско-Воскресенского путепровода.

"Вид на Труханов остров, 1960-е. Пляж впечатляет! Но как Днепр пересыхал в те годы летом", – говорится в подписи к фотографии.

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На дальнем плане едва виднеется село Троещина, которое потом вошло в состав еще не построенного тогда Деснянского района.

Также можно рассмотреть, как выглядела эта местность без проспекта Романа Шухевича, ТРЦ "SkyMall" и части Днепровского района, в частности, бульвара Перова.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве есть места, в которых в некоторые дни периодически фиксируют рост количества дорожно-транспортных происшествий. После наступает относительное затишье, но спустя время ситуация повторяется.

Как сообщал OBOZREVATEL, за последние несколько лет в водоемах Киева жители и гости города часто встречали экзотических представителей животного мира. Начиная от миниатюрных медуз и заканчивая представителями семейства пираньевых.