Пираньи, скорпионы и медузы: топ-3 самых экзотических находок в водоемах Киева. Фото и видео

За последние несколько лет в водоемах Киева жители и гости города часто встречали экзотических представителей животного мира. Начиная от миниатюрных медуз и заканчивая представителями семейства пираньевых.

OBOZREVATEL собрал топ-3 самых невероятных находок в водных угодьях столицы (фото и видео).

В Дарницком районе Киева 30 июня 2020 года местный житель во время рыбалки на небольшом озере Жандарка выловил достаточно крупную рыбу.

Когда мужчина присмотрелся к своему трофею, то его удивлению не было предела – у животного были острые зубы, которые очень сильно напоминали человеческие.

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Рыбак сразу предположил, что на его крючок попалась пиранья. Чтобы разобраться с уловом киевлянин выложил фотографии в социальной сети Facebook. В комментариях пользователи установили, что рыбой действительно оказался представитель семейства пираньевых – черный паку.

"В отличие от своих известных "кровожадных" родственников, паку – травоядная пиранья, основу его рациона составляют водные растения, фрукты, злаки", – написал Виталий Лява.

Пытаясь понять, как эта рыба оказалась в небольшом столичном озере, один из комментаторов предположил, что она жила у кого-то в аквариуме, а потом ее по каким-то причинам выпустили в водоем.

В Оболонском районе Киева местный житель во время прогулки возле озера Редькино заметил в воде удивительного членистоногого.

Как оказало, на поверхность, чтобы пополнить запасы кислорода, выбрался представитель семейства клоповых – водяной скорпион.

Специалисты отмечают, что главная опасность водяного скорпиона – это укус на большой глубине, который является весьма болезненным и может привести к сокращению мышц (судорге).

Стоит отметить, что этот представитель животного мира является хищником подводного мира. Его основная добыча – мелкие беспозвоночные рыбки и головастики.

Летом 2020 года в соцсетях появились фотографии миниатюрных медуз – пользователи отмечали, что этих удивительных животных находили непосредственно в черте Киева на реке Днепр.

Большинство комментаторов обеспокоилось тем, не несут ли эти животные угрозу тем, кто любит активный отдых на воде.

В свою очередь ученые успокоили гостей и жителей столицы – это были представители отряда лимномедуз, а именно Craspedacusta sowerbii. Она попала в Украину из реки Янцзы в Китае.

Когда в конце XIX века аквариумисты перевозили растения, рыбок, видимо, перевезли и одну из стадий развития этой пресноводной медузы – полипы. Они маленькие, до миллиметра, и могут крепиться на икре, субстрате, каких-то камнях, водорослях. В Украине этот вид был выявлен в 1979 году украинским ученым Александром Протасовым.

"Для людей эти существа совершенно безопасны, они не жалят, купаться в водоемах, где есть эти медузы, можно без проблем. Но когда их очень много, они приобретают черты хищников: выедают в большом количестве зоопланктон… Таким образом, медузы становятся конкурентами многих видов рыб", – рассказал доктор биологических наук, профессору Роман Новицкий.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что река Днепр находится на грани экологической катастрофы, а общегосударственная целевая программа развития водного хозяйства и экологического оздоровления до 2021 года фактически не выполнялась.