Топ-13 самых мистических мест Киева, которые унесли много жизней. Фото

В Киеве есть места, в которых в некоторые дни периодически фиксируют рост количества дорожно-транспортных происшествий. После наступает относительное затишье, но спустя время ситуация повторяется.

Как сообщил портал Интересный Киев, несмотря на то, что причиной аварии являются нарушения правил дорожного движения, можно заметить, что смертельные ДТП чаще всего происходят в одних и тех же местах. В столице таких локаций ровно 13.

Одним из известных мест концентрации аварий со смертельным исходом является проспект Романа Шухевича (бывший Ватутина). Статистика показывает, что каждую пятую смерть на дороге фиксируют именно тут. Например, был случай, когда при загадочных обстоятельствах из моста в Десенку упал трактор. При этом, именно возле этого участка дороги находится урочище Черторой.

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Другое место концентрации аварий – пересечение проспекта Науки со Столичным шоссе, которое расположено недалеко от одного из самых мистических мест Киева – Лысой горы. Еще одна локация – пересечение Харьковского шоссе и улицы Привокзальной, к которым примыкает Дарницкое кладбище.

И вообще мистической историей связывают Жулянский путепровод – согласно преданию, раньше эта земля принадлежала священнику. Но ее у него отобрали, и священнослужитель проклял строительство.

В тоже время, в правоохранительных органах работают более прагматичные люди. Там причиной аварийности называют нарушения ПДР, в частности превышение скорости, невнимательность и большой трафик.

При этом правоохранители затрудняются ответить, какая сила толкает пешеходов перебегать оживленную магистраль в нескольких метрах от подземного перехода, причем в одном и том же месте.

В свою очередь ученые не исключают, что на людей могут влиять зоны с отрицательной энергетикой. Например, проживая в таким местах, они чувствуют себя дискомфортно, чаще болеют.

Часто такие локации примыкают к местам, которые связанны человеческими страданиями. К примеру, Лукьяновская тюрьма, Лукьяновское и Зверинецкое кладбища, Октябрьская больница, на территории которой, согласно неподтвержденной информации, хоронили умерших от чумы и сибирской язвы.

Если отметить эти места на карте Киева и сопоставить с картой тектонических разломов, можно увидеть одну деталь. Опасные аварийные локации совпадают с так называемыми пересечениями земных трещин. Однозначно ответить, что именно это является причиной высокой смертности людей в этих места, нельзя.

Проблема геопатогенных зон в Киеве не изучена, равно как и их влияние на разум и самочувствие человека.

Что касается самых опасных точек, то, как уже отмечалось, их тринадцать. Это: пересечение Большой окружной дороги и Жулянского путепровода; проспект Победы (возле дома № 142); Лесной проспект (в районе дома № 13); Воздухофлотский проспект (в районе дома № 78), проспект Соборности (возле дома № 7); пересечение проспекта Степана Бандеры и улицы Иорданской; пересечение проспекта Науки и Столичного шоссе; проспект Правды (в районе дома № 64); пересечение улицы Привокзальной и Харьковского шоссе; пересечение улицы Пушкинской и бульвара Тараса Шевченко; улица Закревского (в районе дома № 31); пересечение проспекта Романа Шухевича и улицы Бальзака; проспект Романа Шухевича в районе остановки общественного транспорта "Радужный массив".

Эти "проклятые" места желательно запомнить. В крайнем случае на них укажет предупредительный щит "Аварийно опасный участок", который устанавливается там, где произошло более трех ДТП.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что за последние несколько лет в водоемах Киева жители и гости города часто встречали экзотических представителей животного мира. Начиная от миниатюрных медуз и заканчивая представителями семейства пираньевых.