В сети показали, как выглядела набережная в Киеве в начале 1980-х годов. Фото

В Киеве в начале 1980-х годов на набережной в районе Почтовой площади находилось несколько старых зданий и ездил трамвай. Ничего из этого, на сегодняшний день, не сохранилось.

Старые фотографии были опубликованы на странице сообщества "Киев сквозь годы" в социальной сети Facebook. На снимках можно рассмотреть, как выглядела эта местность 40 лет назад и в 2010-м, когда дома разобрали.

"Набережное шоссе 1980-82 годов. В 2010 году все старые постройки демонтированы", – говорится в сообщении.

Видео дня

На фотографиях можно увидеть здания, которые находились вдоль трамвайных линий между Почтовой площадью и Парковым пешеходным мостом.

Стоит отметить, что на некоторых снимках запечатлен трамвай № 5. Его маршрут считался одним из самых красивых, так как он ездил от Подола, вдоль столичной набережной и до конечной остановки возле моста Патона. Катаясь на нем, можно было насладиться видами Днепра и островов на нем.

В феврале 2011 года трамвайный маршрут окончательно закрыли, а рельсы, со временем, демонтировали.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве зима 1956-1957 годов была снежной и холодной. На Подоле не существовало Рыбальского моста, а Пешеходный на Трухановом острове – только строился.