В сети показали, как выглядела улица Банковая во время германской оккупации Киева в 1941-42 годах. Архивные фото

В сентябре 1941 года немецкие войска оккупировали Киев и на несколько лет установили свою власть. До наших времен сохранились снимки того периода, сделанные на улице Банковой.

Видео дня

Уникальные фото того периода были опубликованы на портале Pastvu. Можно увидеть, каким был центр столицы более 80 лет назад.

"Оккупированный нацистами и уничтоженный коммунистами центр Киева. 1941-42 годы", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть уничтоженные постройки Крещатика, Дом с химерами, улицу Банковую и здание Офиса президента.

Стоит добавить, что 19 сентября 1941, во время Второй мировой войны, после 78 дней обороны Киев был на произвол судьбы покинут советскими и захвачен немецкими войсками. Город на два года стал административным центром Киевского генерального, городского и сельского округов.

В первые дни немцам удалось разминировать здания Оперного театра, Верховной Рады, НКВД, но 24 сентября были взорваны здания на Крещатике и соседних улицах, куда заселились немецкие офицеры.

Напомним, Дарницкая площадь в Киеве известна своими постоянными пробками в часы пик. Но в середине XX века на месте нынешней автомобильной развязки существовал пустырь и несколько деревьев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце 1930-х годов большинства нынешних построек Майдана Незалежности в Киеве еще не существовало. В 1939 году неизвестный фотолюбитель сделал уникальный панорамный снимок этого места с очень редкого ракурса.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!