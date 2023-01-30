В сети показали, как выглядела столичная ''Киевская Венеция'' в 1970-х годах. Фото

Русановский канал в Киеве является любимым местом прогулок для гостей и жителей столицы. В 1977 году эту местность, еще известную как "Киевская Венеция", сфотографировала украинская журналистка Ирина Пап.

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Уникальный снимок был опубликован на странице сообщества "Киев. Один день – одно фото" в социальной сети Facebook. Можно увидеть, какой была эта локация 46 лет назад.

"Русановка, 1977-й год. Фото (Ирины. – Ред.) Пап", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть работающие фонтаны, а также небольшой причал для прогулочных кораблей.

Русановский канал – искусственный канал на Днепре в пределах Киева. Канал полностью окружает Русановку с юга, севера и запада. Одним концом канал выходит из Русановского пролива у моста имени Патона, другим концом выходит также в Русановский пролив у Русановского метромоста.

Общая протяженность канала – 3500 метров. Средняя ширина по урезу воды – 43 м. Ширина прибрежной защитной полосы – 25 м. Среди жителей столицы эта местность также известна, как "Киевская Венеция".

Напомним, Парковый мост в Киеве расположен в центре столицы и соединяет Городской сад и Крещатый парк. В 1927 году в продажу в столичные магазины поступила открытка с видом на путепровод, который еще известен под названием "Мост влюбленных".

Труханов остров в Киеве после Второй мировой войны стал популярным местом отдыха жителей столицы. В 1950-х годах, до строительства Паркового моста, добраться до него можно было только благодаря паромной переправе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 24 сентября 1941 года в результате взрывов, организованных сотрудниками НКВД, почти полностью был уничтожен Крещатик. В 1943 году неизвестный фотолюбитель сделал снимок главной улицы столицы Украины, пострадавшей от варварских действий коммунистов.

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