В сети показали, как выглядела Почтовая площадь в Киеве более 130 лет назад

В Киеве на Подоле в конце ХІХ века набережная не была закована в гранит. Из нынешних зданий на Почтовой площади лучше всего сохранилась церковь Рождества Христова.

Снимки, сделанный более 120 лет назад, опубликовали на странице сообщества Клуб коренного киевлянина в социальной сети Facebook. На склонах Владимирской горки раньше не было деревьев.

"Вид на Подол, Почтовую площадь, пристань 1870-80-е годы", – говорится в подписи к старинному снимку.

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На фото можно увидеть, что как раньше выглядел Владимирский спуск, до того, как по нему пустили движение трамвая. Кроме того, еще нет киевского фуникулера, а сколы горки еще не заросли деревьями.

Кроме того, на набережной, в том месте, где сейчас находится Речной вокзал, лодки и суда причаливали практически к песчаному берегу.

Напомним, в Киеве на Контрактовой площади в середине ХІХ века Гостиный двор был одноэтажным зданием, а памятник Самсону окружен деревянным заборчиком. Монумент был разрушен большевиками, и известное историческое строение снесли при строительстве метро.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в столице в 1980-х годах возле Национального спортивного комплекса (НСК) "Олимпийский" находилась пустырь. Там, где сегодня расположены здания, росло много деревьев.