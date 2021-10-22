В сети показали, как выглядела столичная Контрактовая площадь в 1980-х годах. Историческое фото

В Киеве на Контрактовой площади в середине ХІХ века Гостиный двор был одноэтажным зданием, а памятник Самсону окружен деревянным заборчиком. Монумент был разрушен большевиками, и известное историческое строение снесли при строительстве метро.

Уникальный снимок, который был сделан в 1860-х годах, опубликовали на странице сообщества Клуб коренного киевлянина в социальной сети Facebook. На фото можно рассмотреть, как раньше выглядело это любимое место современных киевлян.

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"1860-е годы. Интересное фото. Фонтан Самсон – разломан большевиками. Храм на переднем плане – разрушен атеистами. Гостинный двор – снесён при строительстве метро, дом справа – развален для строительства нового дома. Десятинный храм на горизонте – ликвидирован просто так", – говорится в сообщении.

На снимке можно рассмотреть, что в ХІХ веке здание Гостиного двора было одноэтажным.

Храм на переднем плане – это церковь Успения Богородицы Пирогощи, которая была построена в 1132-1136 годах и упоминалась в летописях. Храм разрушили в 1935 году, но в 1998 восстановили в предполагаемом изначальном виде.

На заднем плане, на горе, можно рассмотреть каким видели наши предки первый каменный храм Киева Десятинный до того, как его разрушили.

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