Без крыши и пустырь за дорогой: в сети показали, как выглядел НСК "Олимпийский" в 1980-х. Фото

В Киеве в 1980-х годах возле Национального спортивного комплекса (НСК) "Олимпийский" находилась пустырь. Там, где сегодня расположены здания, росло много деревьев.

Снимок, сделанный около 40 лет назад, опубликовали на странице сообщества Клуб коренного киевлянина в социальной сети Facebook. На фото можно рассмотреть, как раньше выглядело это любимое место любителей футбола.

"1980-е. Вид на Республиканский (Олимпийский – Ред.) стадион и гостиницу "Русь", – говорится в сообщении.

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На опубликованном фото можно увидеть, что в 1980-х за стадионом находился пустырь, на котором росли деревья. Сам НСК выглядел иначе – в частности, после реконструкции появилась крыша над местами зрителей.

Нет многочисленных многоэтажных домов, но при этом можно рассмотреть фонтан возле гостиницы "Русь", который сохранился на до наших дней.

Отметим, НСК "Олимпийский" был торжественно открыт 12 августа 1923 года. На протяжении практически 100 лет его несколько раз перестраивали и реконструировали. Последний раз, подобные работы проводились в 2011 году.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве на Контрактовой площади в середине ХІХ века Гостиный двор был одноэтажным зданием, а памятник Самсону окружен деревянным заборчиком. Монумент был разрушен большевиками, и известное историческое строение снесли при строительстве метро.