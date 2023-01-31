В сети показали, как выглядела одна из самых древних площадей Киева в 1890-х годах. Старинная открытка

Столичная Почтовая площадь существует со времен Киевской Руси. В 1890-х годах в магазины нашего города поступила открытка с видом этой местности, которая в наши дни является популярным местом для встреч и прогулок.

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Уникальный снимок был опубликован на странице сообщества "Клуб коренного киевлянина" в социальной сети Facebook. Можно увидеть, какой была эта локация около 130 лет назад.

"1890-е. Почтовая площадь", – говорится в сообщении.

Почтовая площадь – одна из самых древних площадей Киева. Археологические исследования показали, что торговые поселения были здесь еще в IV веке. Во времена Киевской Руси, вероятно, на ней размещалось одно из восьми киевских торгов, упоминаемых в летописях.

Напомним, в 1880-х годах из колокольни Киево-Печерской лавры можно было увидеть еще не застроенную часть Печерска в Киеве. В частности, в районе нынешней Лаврской улицы. Чтобы увидеть уникальное фото, перейдите по ссылке.

В 1880-х годах была сделана серия фотографий Киева, благодаря чему мы можем увидеть, как выглядел город в те годы. Несмотря на время некоторые локации и здания сохранились до наших дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, Русановский канал в Киеве является любимым местом прогулок для гостей и жителей столицы. В 1977 году эту местность, еще известную как "Киевская Венеция", сфотографировала украинская журналистка Ирина Пап.

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