В сети показали, как выглядела Контрактовая площадь в Киеве в 1860-х годах. Уникальное фото

В 1860-е годы в Киеве на Контрактовой площади известный фонтан "Самсон" был огражден от жителей и гостей столицы забором. Кроме того, Гостиный двор в те годы выглядел совсем иначе.

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Уникальный снимок был опубликован на странице сообщества "Клуб коренного киевлянина" в социальной сети Facebook. Можно увидеть, каким был раздел около 140 лет назад.

"1860-е. Интересное фото. Виден оригинальный фонтан Самсон, старинный храм Богородицы и настоящий Гостеприимный двор", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно рассмотреть, как выглядела Контрактовая площадь в те годы, а также на холмах заметить не только Андреевскую, но и Десятинную церкви.

Напомним, Аскольдова могила является одной из самых известных исторических местностей Киева, и по легенде именно здесь похоронили киевского князя. В 1907 году вышла открытка с видом этой местности.

Киевский фуникулер является одной из популярнейших туристических визиток столицы Украины. В 1959 году его нижняя станция выглядела совсем иначе, а чтобы попасть на перрон – нужно было пройти через жилой дом.

В 1880-х годах из колокольни Киево-Печерской лавры можно было увидеть еще не застроенную часть Печерска в Киеве. В частности, в районе нынешней Лаврской улицы. Чтобы увидеть уникальное фото, перейдите по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, монумент "Батькивщина-Мать" в Киеве является самым высоким на территории Европы. В 1981 году его закончили монтировать и открыли, но до этого неизвестный фотолюбитель успел снять, как перевозили одну из конструкции скульптуры.

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