В сети показали, как выглядела Киево-Печерская лавра из воздушного шара в начале 1920-х годов. Фото

В начале 1920-х годов неизвестный фотолюбитель совершил полет на воздушном шаре над Киевом. Благодаря его работе до нас дошел снимок Киево-Печерской лавры и ее окрестности.

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Старое фото было опубликовано в сообществе "Клуб коренного киевлянина" в социальной сети Facebook. Можно посмотреть, какой была эта локация около 100 лет назад.

"Начало 1920-х. Фотография (сделана. – Ред.) с воздушного шара", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть Киево-Печерскую лавру, подтоплены острова на Днепре, два моста и частично еще не застроенный правый берег столицы.

Киево-Печерская лавра – киевский православный монастырский комплекс. Один из самых больших христианских центров Украины, достопримечательность истории и архитектуры. Киево-Печерская лавра принадлежит государству, а религиозные организации пользуются им на правах аренды. Во время Второй мировой войны в 1941 году советские войска взорвали Свято-Успенский собор.

Напомним, в столице на Демеевке в XIX веке работал сахарорафинадный завод, который обеспечивал потребности города в сахаре. В 1874 году неизвестный фотолюбитель сделал снимок места этого производства, которое в наши дни известно как Киевская кондитерская фабрика "Рошен".

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце 1890-х годов через Бессарабскую площадь пролегала трамвайная линия, а рядом размещался один из самых больших в городе рынков. Благодаря работам неизвестного фотолюбителя до нас дошли снимки этой местности.

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