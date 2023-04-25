В сети показали, как выглядела Бессарабская площадь в Киеве в конце 1890-х годов. Архивные фото

В конце 1890-х годов через Бессарабскую площадь пролегала трамвайная линия, а рядом размещался один из самых больших в городе рынков. Благодаря работам неизвестного фотолюбителя до нас дошли снимки этой местности.

Видео дня

Старые фото были опубликованы в сообществе "Фотозагадки Киева из прошлого" в социальной сети Facebook. Можно рассмотреть, какой была локация более 120 лет назад.

"Несложная загадка. 1897 год", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото пользователи соцсети сразу же узнали Бессарабскую площадь и начало бульвара Шевченко.

Площадь возникла в начале XIX ст. как торговую площадь вблизи городского залога, куда по Васильковскому пути приезжали торговцы с юга Украины и Бессарабии (Молдовы).

Напомним, в конце 1930-х годов большинства нынешних построек Майдана Незалежности в Киеве еще не существовало. В 1939 году неизвестный фотолюбитель сделал уникальный панорамный снимок этого места с очень редкого ракурса.

В 1970 году в результате сильного подъема уровня воды в Днепре в Киеве полностью затопило Гидропарк. Кроме того, на Русановские сады местные жители были вынуждены плавать на челноках среди своих домов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице на Демеевке в XIX веке работал сахарорафинадный завод, который обеспечивал потребности города в сахаре. В 1874 году неизвестный фотолюбитель сделал снимок места этого производства, которое в наши дни известно как Киевская кондитерская фабрика "Рошен".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!