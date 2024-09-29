Новым лидером 'Хезболлы' избрали Хашема Сафиеддина: какую должность он раньше занимал

В Ливане выбрали нового главаря шиитской группировки "Хезболла" вместо Хасана Насраллы, который погиб в результате израильского авиаудара в пригороде Бейрута. Им стал двоюродный брат Насраллы Хашем Сафиеддин.

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Об этом сообщило издание Аl Arabiya с ссылкой на источники. До этой "должности" он был главой исполнительного совета группировки.

По данным журналистов, Хашем Сафиеддин курирует политические дела "Хезболлы" и входит в состав Совета джихада, который управляет военными операциями группировки.

Как и Насралла, Сафиеддин – священнослужитель, который носит черный тюрбан, указывающий на происхождение от пророка Мухаммеда. Его сын Реза женат на дочери иранского генерала Сулеймани, убитого американцами.

В 2017 году Государственный департамент США объявил его террористом, а в июне он пригрозил серьезной эскалацией против Израиля после убийства другого командира "Хезболлы". "Пусть приготовятся плакать и рыдать", – сказал он на похоронах.

"Публичные заявления Сафиеддина часто отражают воинственную позицию "Хезболлы" и ее связь с палестинским делом. На недавнем мероприятии в Дахие, оплоте "Хезболлы" в южных пригородах Бейрута, он заявил: "Наша история, наше оружие и наши ракеты с вами", – в знак солидарности с палестинцами", – пишут журналисты.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Армия обороны Израиля нанесла мощный удар по Дахие – пригороду Бейрута, столице Ливана. Его целью был главный штаб "Хезболла".

– В результате удара был ликвидирован многолетний лидер группировки Хасан Насралла и еще более 20-ти представителей верхушки организации.

– 29 сентября СМИ писали, что тело Насраллы изъяли с места удара Израиля по южной части столицы Ливана Бейрута. При этом явных ран на теле нет, поэтому вероятнее всего он умер в результате "тупой травмы от взрывной волны".

– 26 сентября Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации в Бейруте Мухаммеда Хусейна Срура. Он был командиром воздушных сил "Хезболла".