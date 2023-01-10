В сети показали, как выглядел зимний Киев 120 лет назад. Архивные фото

В начале XX века зимы в Киеве были холодными и очень снежными. Неизвестные фотолюбители сделали серию фото, на которых видно, что благодаря снегу город выглядел сказочно и невероятно.

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Уникальные снимки были опубликованы на странице сообщества "Клуб коренного киевлянина" в социальной сети Facebook. Камера сохранила для нас виды столицы около 120-летней давности.

"Зимний Киев в начале XX века. Фото из архива Елены Насыровой", – говорится в сообщении.

На опубликованных колоризованных и черно-белых фотографиях можно узнать центр столицы, Владимирскую и Софийскую площади, Владимирский спуск и другие улицы.

Напомним, Киевский фуникулер является одной из популярнейших туристических визиток столицы Украины. В 1959 году его нижняя станция выглядела совсем иначе, а чтобы попасть на перрон – нужно было пройти через жилой дом.

В 1880-х годах из колокольни Киево-Печерской лавры можно было увидеть еще не застроенную часть Печерска в Киеве. В частности, в районе нынешней Лаврской улицы. Чтобы увидеть уникальное фото, перейдите по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 1880-х годах была сделана серия фотографий Киева, благодаря чему мы можем увидеть, как выглядел город в те годы. Несмотря на время, некоторые локации и здания сохранились до наших дней

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