В Киеве 24 сентября 1941 года в результате взрывов, организованных сотрудниками НКВД, почти полностью был уничтожен Крещатик. В течение 1942-43 годов неизвестные фотографы делали снимки центра столицы Украины, пострадавшего от варварских действий коммунистов.

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Архивные фото были опубликованы в социальных сетях. Можно увидеть, каким был наш город около 80 лет назад.

"Центр Киева. 1942-43 годы", – говорится в сообщении.

Подрыв Киева осенью 1941 – советская спецоперация по уничтожению в оккупированной немцами столицы Украины важных объектов жизнеобеспечения, а также Успенского собора Киево-Печерской лавры и жилых домов преимущественно на Крещатике.

До сих пор неизвестно, сколько киевлян стало жертвами этого преступления. Восстановительные работы в столице Украины продолжались до начала 1950-х. Стоит добавить, что с конца февраля 2022 года потомок Советов – страна-террорист РФ также пытается уничтожить Киев ракетными обстрелами, но, благодаря подразделениям ПВО, врагу это не удается.

Напомним, в 1978 году на территории Выдубицкого монастыря в Киеве размещалась уменьшенная модель будущего монумента "Родина-мать". Скульптуру установили в частности для проведения испытаний в аэродинамической трубе, чтобы выяснить устойчивость ее конструкции.

Самое старое здание Майдана Незалежности, дом Гудовского, выдержало время и подрыв коммунистами центра Киева. К сожалению, в 1970-х годах во время реконструкции главной площади столицы ее снесли.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 1960-х годах большая часть нынешнего Днепровского района Киева, в частности Радужный массив, не была застроена. На полях села Выгуровщина-Троещина местные жители пасли скот. Благодаря старым фото можно увидеть, какой была эта локация в те годы.

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