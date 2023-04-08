В сети показали, как выглядел старый Киев в 1872 году на снимках военного инженера. Архивные фото

Первые фотоателье в Киеве появились во второй половине XIX века, что помогало популяризировать этот вид искусства. Одним из самых известных фотолюбителей того времени был военный инженер Дмитрий Биркин, сделавший серию уникальных снимков столицы Украины в 1872 году.

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Архивные фото опубликовала Государственная научная архитектурно-строительная библиотека имени Заболотного в социальной сети Facebook. Можно увидеть, как выглядела столица более 150 лет назад.

"Первые фотоателье в Киеве появились во второй половине XIX века. Одним из самых известных фотографов-любителей того времени был военный инженер, генерал-лейтенант Дмитрий Гаврилович Биркин. В фонде библиотеки хранятся альбомы с его фотографиями старого Киева", – говорится в сообщении.

Дмитрий Гаврилович Биркин – военный инженер, начальник Киевского военно-инженерного управления, один из основателей видовой фотографии в Украине.

Как фотограф-любитель работал с конца 1850-х годов. Основал в Киеве обширную фотографическую мастерскую и создал особый фотографический прибор для съемки и нивелирования местности. Его снимки широко воспроизводились в изданиях конца 1850-х, начале 1860-х годов. Автор первой фотографической панорамы Подола.

Напомним, весенние паводки постоянно наносили ущерб прибрежной части Киева, расположенной вдоль реки Днепр, и иногда вода затапливала большую часть города. К примеру, в 1905 году жители столичного Труханового острова вместе с домашними животными были вынуждены спасаться от стихии на крышах домов.

Как сообщал OBOZREVATEL, историческая памятка времен Киевской Руси "Золотые ворота" без преувеличения является одной из уникальных визиток Киева. В 1872 году один из фотолюбителей сделал снимок остатков этого сооружения.

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