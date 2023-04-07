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В сети показали уникальный снимок Золотых ворот в Киеве, сделанный в 1872 году. Фото

Олег Тимченко
Жизнь столицы
1 минута
11,2 т.
Золотые ворота в наши дни

Историческая памятка времен Киевской Руси "Золотые ворота" без преувеличения является одной из уникальных визиток Киева. В 1872 году один из самых известных фотолюбителей того времени военный инженер генерал-лейтенант Дмитрий Гаврилович Биркин сделал снимок остатков этого сооружения.

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Уникальное фото было опубликовано на странице сообщества "Киев. Один день – одно фото" в социальной сети Facebook. Можно увидеть, как выглядел памятник оборонной архитектуры более 150 лет назад.

"1872 год. Остатки Золотых ворот. Фото Д. Биркина. Оригинал фото хранится в фондах Музея истории Киева", – говорится в подписи к снимку.

В сети показали уникальный снимок Золотых ворот в Киеве, сделанный в 1872 году. Фото

Золотые ворота – главные ворота древнего Киева, памятник оборонной архитектуры Киевской Руси, одно из самых древних каменных фортификационных сооружений в Восточной Европе и символ Киева. Свое название получили по аналогии с Золотыми воротами в Константинополе (Царьграде).

Строительство ворот длилось с 1019 по 1026 год. Золотые ворота серьезно пострадали во время осады войсками хана Батыя в 1240 году и долго разрушались. Только в 1982 году до празднования 1500-летия Киева их реконструировали, невзирая на то, что достоверных планов или изображения Золотых ворот не сохранилось.

В сети показали уникальный снимок Золотых ворот в Киеве, сделанный в 1872 году. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, весенние паводки постоянно наносили ущерб прибрежной части Киева, расположенной вдоль реки Днепр, и иногда вода затапливала большую часть города. К примеру, в 1905 году жители столичного Труханового острова вместе с домашними животными были вынуждены спасаться от стихии на крышах домов.

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