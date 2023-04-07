В сети показали уникальный снимок Золотых ворот в Киеве, сделанный в 1872 году. Фото

Историческая памятка времен Киевской Руси "Золотые ворота" без преувеличения является одной из уникальных визиток Киева. В 1872 году один из самых известных фотолюбителей того времени военный инженер генерал-лейтенант Дмитрий Гаврилович Биркин сделал снимок остатков этого сооружения.

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Уникальное фото было опубликовано на странице сообщества "Киев. Один день – одно фото" в социальной сети Facebook. Можно увидеть, как выглядел памятник оборонной архитектуры более 150 лет назад.

"1872 год. Остатки Золотых ворот. Фото Д. Биркина. Оригинал фото хранится в фондах Музея истории Киева", – говорится в подписи к снимку.

Золотые ворота – главные ворота древнего Киева, памятник оборонной архитектуры Киевской Руси, одно из самых древних каменных фортификационных сооружений в Восточной Европе и символ Киева. Свое название получили по аналогии с Золотыми воротами в Константинополе (Царьграде).

Строительство ворот длилось с 1019 по 1026 год. Золотые ворота серьезно пострадали во время осады войсками хана Батыя в 1240 году и долго разрушались. Только в 1982 году до празднования 1500-летия Киева их реконструировали, невзирая на то, что достоверных планов или изображения Золотых ворот не сохранилось.

Как сообщал OBOZREVATEL, весенние паводки постоянно наносили ущерб прибрежной части Киева, расположенной вдоль реки Днепр, и иногда вода затапливала большую часть города. К примеру, в 1905 году жители столичного Труханового острова вместе с домашними животными были вынуждены спасаться от стихии на крышах домов.

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