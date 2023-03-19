В сети показали, как выглядел старейший фонтан Киева ''Самсон'' до и после уничтожения в 1934 году. Уникальные фото

Фонтан "Самсон" в Киеве является еще одной визитной карточкой нашего города, которую обязательно должны посетить туристы. К сожалению, сооружение, которое находится на Контрактовой площади в Киеве, не аутентично, потому что настоящее было разрушено в 1934 году.

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Уникальные фото были опубликованы на странице сообщества "Старый Киев" в социальной сети Facebook. Почему памятник архитектуры был уничтожен, неизвестно.

"Руины фонтана "Самсон" на Подоле. 1934 год", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть, как выглядела аутентичная постройка до и после разрушения.

Фонтан "Самсон" – один из древнейших фонтанов Киева, расположенный на Контрактовой площади. Считают, что первый бассейн для воды здесь был построен еще во времена Киевской Руси. Воду для него подавали по деревянным трубам.

В 1749 здесь впервые поставили скульптурку библейского персонажа Самсона, раздиравшего пасть льва. В 1811 году во время пожара на Подоле беседка была повреждена вместе с солнечными часами. Ее восстановили, но уже без часов.

В 1934 году фонтан разобрали. Только в канун торжеств по случаю 1500-летия Киева приняли решение восстановить беседку и фонтан. "Новый" Самсон создан по образцу древней копии, хранящейся в музее. Возобновлена и беседка в формах украинского барокко.

Напомним, в Киеве на набережной почти в течение столетия размещалась уникальная система городских укреплений в виде небольшого замка – Подольские ворота. Через них даже ездил трамвай, а размещались они возле нынешнего Зеленого театра.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале 1980-х годов историческая местность Конча-Заспа Киевской области, которая в наши дни является локацией, застроенной элитными коттеджами, выглядела совсем по-другому. В частности, в селе Плюты, которое принадлежит к ней, можно было увидеть старые дома-мазанки, крыши которых были покрыты соломой.

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