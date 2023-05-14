В сети показали, как выглядел стадион "Динамо" в Киеве в 1930-60-е годы. Уникальные фото

В начале 20-го века в Киеве на улице Михаила Грушевского существовало кафе-шантан "Шато-де-Флер". Уже позже, в 1933 году, на этом месте построили один из любимых стадионов столичных футбольных болельщиков – "Динамо"

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Старые фото опубликовал портал "Старый Киев". На фото можно рассмотреть, как менялось это место в течение 1930-60 годов прошлого века.

"1906 год. Кафе-шантан "Шато-де-Флер", расположенное на территории, где позже появятся спортивные площадки, а в 1933 году и комплекс стадиона Динамо. Часть бывшего царского сада. В переводе с французского – "замок цветов", – говорится в сообщении.

Благодаря опубликованным фото можно увидеть, каково было это место в течение первых 30 лет его существования. Здесь не только проводили футбольные матчи и праздники, но даже работал бассейн, который до наших времен, к сожалению, не сохранился.

Стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского – футбольный стадион в Киеве, домашняя арена футбольного клуба "Динамо" (Киев). Назван в честь многолетнего наставника команды Валерия Васильевича Лобановского. Вмещает 16 873 зрителя, по количеству мест является вторым крупнейшим стадионом Киева после Национального спорткомплекса "Олимпийский".

Комплекс стадиона "Динамо" имени Лобановского - памятник архитектуры и истории местного значения. Официально он был открыт в 1933 году.

Напомним, в самом центре Киева расположена 16-этажная четырехзвездочная гостиница "Украина", которая была построена на месте разрушенного во время Второй мировой войны небоскреба Гинзбурга. Благодаря многочисленным снимкам можно увидеть, как строители строили это здание.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве недалеко от Европейской площади в 1942 году можно было увидеть британский трофейный танк Марк V. В наши дни на его месте установлен памятник Вячеславу Чорновилу.

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