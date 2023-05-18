В сети показали, как выглядел один из популярнейших магазинов на Крещатике в Киеве в 1970-80 годах. Фото

На улице Крещатик в Киеве, напротив ЦУМа, в свое время работал Центральный гастроном. В этот магазин всегда выискивались очереди, а выбор товаров убыл одним из лучших в те времена.

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Старые фото были опубликованы в сообществе "Группа 1900-1999 годы. Киев" в социальной сети Facebook. К сожалению, это заведение не сохранилось до наших дней.

"Крещатик, Центральный гастроном 70-е (конец) – начало 80-х годов", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото, сделанных с разных ракурсов, можно увидеть один из самых популярных магазинов на Крещатике тех дней. Как отметили пользователи соцсети, в это заведение всегда выискивались большие очереди.

Напомним, в самом центре Киева расположена 16-этажная четырехзвездочная гостиница "Украина", которая была построена на месте разрушенного во время Второй мировой войны небоскреба Гинзбурга. Благодаря многочисленным снимкам можно увидеть, как строители строили это здание.

В Киеве недалеко от Европейской площади в 1942 году можно было увидеть британский трофейный танк Марк V. В наши дни на его месте установлен памятник Вячеславу Чорновилу.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый капитальный мост через реку Днепр в Киеве – Николаевский цепной – был построен в 1953 году. Переехав по нему с правого берега на левый жители столицы сразу оказывались в Черниговской губернии.

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