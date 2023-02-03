В сети показали, как выглядел легендарный ресторан ''Метро'' на станции ''Хрещатик'' в Киеве в 1970-х годах. Фото

В здании, в котором находится наземный вестибюль станции столичной подземки "Хрещатик" в Киеве, раньше работал ресторан "Метро". Это заведение было излюбленным местом отдыха жителей и гостей столицы.

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Уникальный снимок был опубликован на странице сообщества "Клуб коренного киевлянина" в социальной сети Facebook. Можно увидеть, какая была эта локация 50 лет назад.

"1973-й. Ресторан ("Метро". – Ред.) у здания над входом к станции метро "Хрещатик", – говорится в сообщении.

Как отметили участники сообщества, на опубликованном снимке, скорее всего, можно увидеть бар ресторана, который находился на 4-м этаже здания. Попасть в заведение можно было через отдельный вход с левой стороны от метро.

Напомним, Парковый мост в Киеве расположен в центре столицы и соединяет Городской сад и Крещатый парк. В 1927 году в продажу в столичные магазины поступила открытка с видом на путепровод, который еще известен под названием "Мост влюбленных".

Труханов остров в Киеве после Второй мировой войны стал популярным местом отдыха жителей столицы. В 1950-х годах, до строительства Паркового моста, добраться до него можно было только благодаря паромной переправе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 24 сентября 1941 года в результате взрывов, организованных сотрудниками НКВД, почти полностью был уничтожен Крещатик. В 1943 году неизвестный фотолюбитель сделал снимок главной улицы столицы Украины, пострадавшей от варварских действий коммунистов.

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