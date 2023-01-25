В сети показали, как выглядел легендарный киевский ресторан ''Витряк'' в 1970-х годах. Старые фото

Многие туристы, приезжая в Киев, ставили своей целью посетить не только известные локации города, но и некоторые заведения питания. Одним из таких был легендарный ресторан "Витряк", который был открыт в 1967 году.

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Уникальное фото было опубликовано в Telegram-канале сообщества "Киев, живая история". Можно увидеть, каким было это заведение около 50 лет назад.

"Ресторан "Витряк", 1970-е годы", – говорится в сообщении.

Стоит добавить, что ресторан был открыт в 1967 году по проспекту Академика Глушкова, 11 на въезде со стороны Одессы.

Здание, построенное на насыпном холме, было высоту 18 метров (вместе с ветряной мельницей). Фасад облицован бутовым камнем и украшен большим керамическим панно, а винтовая лестница вела на смотровую площадку-террасу.

В заведении большей частью подавали блюда украинской кухни.

Напомним, Парковый мост в Киеве расположен в центре столицы и соединяет Городской сад и Крещатый парк. В 1927 году в продажу в столичные магазины поступила открытка с видом на путепровод, который еще известен под названием "Мост влюбленных".

Как сообщал OBOZREVATEL, остров Труханов в Киеве после Второй мировой войны стал популярным местом отдыха жителей столицы. В 1950-х годах, до строительства Паркового моста, добраться до него можно было только благодаря паромной переправе.

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