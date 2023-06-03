В сети показали, как выглядел Киев в начале XX века. Уникальные открытки

В начале ХХ века в магазинах Киева начали продавать открытки с видами города. Благодаря старым фотоснимкам мы можем увидеть, как выглядела столица около 120 лет назад.

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Уникальные фото того периода были опубликованы в сообществе "Клуб коренного киевлянина" в социальной сети Facebook. К сожалению, большинство исторических построек не сохранилось до наших дней.

"Фото старого Киева, 1900-е годы", – говорится в сообщении.

На опубликованных фотографиях можно увидеть центр столицы, Крещатик, нынешнюю улицу Михаила Грушевского и другие локации.

Напомним, в 1970 году в результате сильного подъема уровня воды в Днепре в Киеве полностью затопило Гидропарк. Кроме того, на Русановские сады местные жители были вынуждены плавать на челноках среди своих домов.

Общеизвестно, что у Киевского метрополитена есть три линии – красная, синяя, зеленая. Но мало кто из пассажиров имел возможность проехать еще одной веткой – секретной, объединяющей остальные три.

Как сообщал OBOZREVATEL, Еврейский базар в Киеве, более известный как Евбаз, был одним из самых известных и популярных торжищ для многих поколений жителей столицы. Место, где можно было купить все, что угодно, в 1935 году снял неизвестный фотолюбитель.

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