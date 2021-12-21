В сети показали, как выглядел Киев во время снегопада 20 декабря. Фото

В Киеве в понедельник, 20 декабря, вечером начался сильный снегопад, который полностью преобразил улицы города. В сети появилось много фотографий заснеженной столицы Украины.

OBOZREVATEL собрал подборку самых впечатляющих снимков, сделанных в Киеве.

Видео дня

В частности, большинство жителей столицы сразу же запечатлели, как снег укрыл городские улицы и парки.

Кроме того, многие отправились на новогодние ярмарки, чтобы полностью насладиться настоящей зимой.

При этом снег не стал проблемой для настоящих велосипедистов. В частности, один из них, несмотря на сильный снегопад, ехал в верх по Андреевскому спуску.

Также, не обошлось без аварий – так, на одной из улиц сошел с рельсов трамвай и перекрыл движение транспорта. К счастью, никто не пострадал.

Не меньше киевлян, приходу зимы радовались домашние любимцы жителей столицы.

Напомним, столицу в понедельник, 20 декабря, накрыло снегом. Из-за непогоды на дорогах города образовались многочисленные пробки, а гололед и снег спровоцировали десятки аварий.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, чтобы избежать аварий на дорогах Украины во время снегопадов и гололеда, водителям необходимо соблюдать ПДД. В патрульной полиции дали советы, как себя вести при ухудшении погодных условий.