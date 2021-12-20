В Киеве начался снегопад, на дорогах образовались пробки: где не проехать. Карта

В Киев в понедельник вечером, 20 декабря, начался снегопад. На дорогах города образовались многочисленные пробки.

Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. Температура воздуха в городе -1.

Согласно прогнозу портала Sinoptik, в столице возможно замерзание дождя и мокрого снега на охлажденной поверхности земли. Снегопад будет идти в городе до конца дня.

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Исходя из данных Google Maps, большая пробка образовалась на участке дороги станции метро "Шулявская" и до пересечении проспекта Степана Бандеры и бульвара Перова. Тянучки в обе стороны образовались на участке дороги от станции метро "Выдубичи" и до Подола.

Кроме того, снегопад повлиял на скорость движения в центре столицы, на Большой Окружной дорогие и на всех мостах в направлении левого берега. Были зафиксированы многочисленные ДТП.

Напомним, в ближайшие дни Украину придет сильное похолодание. Ожидаются морозы местами до 18 градусов и осадки в виде снега.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в ближайшие 6 дней, с 20 по 26 августа, в Киеве ожидается морозная погода. В среднем температура воздуха будет -7.