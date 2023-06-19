В сети показали, как выглядел Киев в первые годы после Второй мировой войны. Архивные фото

Во время Второй мировой войны, в 1941 году, центр Киева был фактически уничтожен коммунистами, после захвата города немецкими войсками устроили серию взрывов. Уже в 1943 году столицу начали активно восстанавливать все горожане, чтобы возродить ее красоту и уют.

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Уникальные фото того периода были опубликованы в сообществе "Спрага": в Києві цікаво" в социальной сети Facebook. Можно рассмотреть, какой она была более 75 лет назад.

"Киев периода 1945-1949 годов. Очень необычный, на наш сегодняшний взгляд. Некоторые места просто не узнать, некоторые знакомые. Но славный город снова ожил, после огненного урагана войны, и показывает себя с лучшей стороны", – говорится в сообщении.

Добавим, 24 сентября 1941 года начались взрывы зданий в центре города, которые заменяли сотрудники НКВД. Первым было подорвано здание магазина "Детский Мир" на пересечении Крещатика и Прорезной улицы.

Почти одновременно сдетонировали мины, заложенные чекистами в соседних домах. Впоследствии дом за домом был взорван весь Крещатик и кварталы близлежащих улиц. В 1943 году после увольнения начались работы по восстановлению улицы, расчищали дорогу, разбирали завалы. В восстановительных работах участвовало все население города.

Напомним, общеизвестно, что у Киевского метрополитена есть три линии – красная, синяя, зеленая. Но мало кто из пассажиров имел возможность проехать еще одной веткой – секретной, объединяющей остальные три.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 1960-х годах в Киеве недалеко от станции метро "Днепр" возник легендарный рынок, более известный как "Бухара". Место, где можно было приобрести все необходимое для рыболовства, было известно далеко за пределами столицы Украины.

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