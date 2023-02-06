В сети показали, как выглядел Киев в начале 1960-х годов глазами иностранного туриста. Архивные фото

В начале 1960 годов Киев посетил иностранный турист Эндрю Петисон. Благодаря его фотоаппарату до нас дошли фото с видами столицы Украины тех годов.

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Уникальные снимки были опубликованы на странице сообщества "Клуб коренного киевлянина" в социальной сети Facebook. Можно увидеть, каким был город около 60 лет тому назад.

"1960-е. Киев глазами туриста Эндрю Петисона", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото, можно увидеть центр столицы, железнодорожный вокзал, в частности поезд "Киев – Станислав" (название города Ивано-Франковск до переименования в 1962 году), Софийскую площадь и другие локации.

Напомним, Парковый мост в Киеве расположен в центре столицы и соединяет Городской сад и Крещатый парк. В 1927 году в продажу в столичные магазины поступила открытка с видом на путепровод, который еще известен под названием "Мост влюбленных".

Труханов остров в Киеве после Второй мировой войны стал популярным местом отдыха жителей столицы. В 1950-х годах, до строительства Паркового моста, добраться до него можно было только благодаря паромной переправе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 24 сентября 1941 года в результате взрывов, организованных сотрудниками НКВД, почти полностью был уничтожен Крещатик. В 1943 году неизвестный фотолюбитель сделал снимок главной улицы столицы Украины, пострадавшей от варварских действий коммунистов.

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