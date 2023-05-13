В сети показали, как выглядел Киев в 1970–80-х на снимках известного украинского фотографа. Фото

Последние 50 лет Киев постоянно менялся. Благодаря украинскому фотографу Сергею Пятерикову, можно увидеть такие необычные, но все же знакомые локации столицы.

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Старые фото того периода были опубликованы в сообществе "Клуб коренного киевлянина" в социальной сети Facebook. К сожалению, часть построек, которые есть на снимках, не сохранилась до наших дней.

"Киев 1970/80-х. Таким его фотографировал Сергей Пятериков", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть не только центр украинской столицы, но даже ее окрестности.

Напомним, в 1918 году на улицах Киева немецкими фотографами была сделана серия уникальных снимков. На них можно увидеть не только жизнь города, но даже украинскую бронированную технику.

В самом центре Киева расположена 16-этажная четырехзвездочная гостиница "Украина", которая была построена на месте разрушенного во время Второй мировой войны небоскреба Гинзбурга. Благодаря многочисленным снимкам можно увидеть, как строители строили это здание.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве недалеко от Европейской площади в 1942 году можно было увидеть британский трофейный танк Марк V. В наши дни на его месте установлен памятник Вячеславу Чорновилу.

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