В сети показали, как выглядел Киев в 1970–80-х на снимках известного украинского фотографа. Фото
Последние 50 лет Киев постоянно менялся. Благодаря украинскому фотографу Сергею Пятерикову, можно увидеть такие необычные, но все же знакомые локации столицы.
Старые фото того периода были опубликованы в сообществе "Клуб коренного киевлянина" в социальной сети Facebook. К сожалению, часть построек, которые есть на снимках, не сохранилась до наших дней.
"Киев 1970/80-х. Таким его фотографировал Сергей Пятериков", – говорится в сообщении.
На опубликованных фото можно увидеть не только центр украинской столицы, но даже ее окрестности.
Напомним, в 1918 году на улицах Киева немецкими фотографами была сделана серия уникальных снимков. На них можно увидеть не только жизнь города, но даже украинскую бронированную технику.
В самом центре Киева расположена 16-этажная четырехзвездочная гостиница "Украина", которая была построена на месте разрушенного во время Второй мировой войны небоскреба Гинзбурга. Благодаря многочисленным снимкам можно увидеть, как строители строили это здание.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве недалеко от Европейской площади в 1942 году можно было увидеть британский трофейный танк Марк V. В наши дни на его месте установлен памятник Вячеславу Чорновилу.
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