В сети показали, как выглядел Киев в 1950-60-х годах на снимках Ирины Пап. Архивные фото

После окончания Второй мировой войны Киев начал активно восстанавливаться и развиваться. Жизнь столицы и ее жителей в 1950-1960 годах с помощью своей камеры сохранила нам украинская фотокореспондентка Ирина Пап.

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Старые снимки были опубликованы в сообществе "Клуб коренного киевлянина" в социальной сети Facebook. Известные и знакомые местные города.

"Интересные фото Киева 1950/1960-х годов", – говорится в сообщении.

На опубликованных снимках можно увидеть центр города, кондитерский цех, где упаковывали известные "Киевские торты", набережную и другие локации.

Ирина Пап – украинская советская фотограф, фотокорреспондентка. Основательница одной из первых школ фотографии в СССР. Как фоторепортер снимала ключевые фигуры и события 1950-60-х годов.

Напомним, в конце 1930-х годов большинства нынешних построек Майдана Незалежности в Киеве еще не существовало. В 1939 году неизвестный фотолюбитель сделал уникальный панорамный снимок этого места с очень редкого ракурса.

В 1970 году в результате сильного подъема уровня воды в Днепре в Киеве полностью затопило Гидропарк. Кроме того, на Русановские сады местные жители были вынуждены плавать на челноках среди своих домов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице на Демеевке в XIX веке работал сахарорафинадный завод, который обеспечивал потребности города в сахаре. В 1874 году неизвестный фотолюбитель сделал снимок места этого производства, которое в наши дни известно как Киевская кондитерская фабрика "Рошен".

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