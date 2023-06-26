В сети показали, как выглядел Киев в 1930-х годах. Редкие фото

На протяжении истории Киев постоянно менялся и увеличивался в размерах. Благодаря работе неизвестных фотолюбителей мы можем увидеть, как была красива столица Украины в 1930-х годах.

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Уникальные фото были опубликованы в сообществе "Спрага": в Києві цікаво" в социальной сети Facebook. К сожалению, большинство зданий на снимках не сохранилось до наших дней.

"Редкие кадры. Киев 1930-х годов", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно узнать Контрактовую и Почтовую площади, стадион "Динамо" и другие локации столицы.

Напомним, Мариинский дворец в Киеве находится в центре города и сегодня является официальной церемониальной резиденцией президента Украины. Но мало кто знает, что в столице существует его уменьшенная копия.

В Киеве есть несколько локаций, так или иначе связанных с мистикой. Отдельное место в этом списке занимает "проклятый холм" с очень богатой историей – Замковая гора.

Как сообщал OBOZREVATEL, улица Владимирская в Киеве является одной из самых древних и возникла не позднее конца X века. За все время своего существования она не только увеличилась в размерах, но успела 10 раз изменить название.

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