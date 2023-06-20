"Проклятый холм" Киева: история и фото Замковой горы на Подоле

В Киеве есть несколько локаций, так или иначе связанных с мистикой. Отдельное место в этом списке занимает "проклятый холм" с очень богатой историей – Замковая гора.

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История и фото были опубликованы в сообществе "Спрага": в Києві цікаво" в социальной сети Facebook. Она также известна как место казни ведьм.

"Замковая гора – проклятый холм с очень богатой историей. Находится эта гора на Подоле, неподалеку от Андреевского спуска, где собственно зарождался и сам город Киев. В древности гору называли Киевом, что означает "ведьма", – рассказали авторы проекта.

В 1362 году здесь находился деревянный замок литовского князя Владимира Ольгердовича, у стен которого проходили публичные казни преступников. По преданию, у стен этого замка также сожгли более тысячи ведьм. Злая судьба не обошла и сам замок, в 1482 году он был сожжен во время нашествия крымского хана Менгли Герея. В XVI веке фортификационное сооружение было восстановлено, но в 1651 году его снова сожгли запорожские казаки.

В 1682 году у подножия Замковой горы построили Фроловский женский монастырь, сохранившийся до наших дней. Все его деревянные постройки сгорели во время пожара в 1811 году, унеся с собой жизнь 40 монахинь, пытавшихся спасти иконы.

"В 1816 году на Замковой горе обустроили монастырское кладбище и огородили его забором. Части этого забора можно увидеть и сегодня. Среди других достопримечательностей сейчас на горе можно найти разрушенный склеп, языческий жертвенник на самой вершине, а также надгробные плиты и разрытые могилы", – резюмировали авторы.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время Второй мировой войны, в 1941 году центр Киева был фактически уничтожен коммунистами, которые после захвата города немецкими войсками устроили серию взрывов. Уже в 1943 году столицу начали активно восстанавливать все горожане, чтобы возродить ее красоту и уют.

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