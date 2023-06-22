В центре Киева существует уменьшенная копия Мариинского дворца: история и фото

Мариинский дворец в Киеве находится в центре города и сегодня является официальной церемониальной резиденцией президента Украины. Но немногие знают, что в столице существует его уменьшенная копия.

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Историю этого уникального, величественного здания в своем Telegram-канале рассказал столичный экскурсовод Кирилл Степанец. Увидеть его можно на улице Михаила Грушевского, 22.

"Знали ли вы, что в Киеве есть уменьшенная копия Мариинского дворца? Шикарный особняк известного врача Якова Полякова, взявшего в жены представительницу одного из самых известных в старом Киеве семейств – Бродских, полностью соответствовал статусу хозяев. Он был построен как маленькая копия знаменитого Мариинского дворца, расположенного от здания всего в сотне метров", – написал Степанец.

Мариинский дворец в Киеве – официальная церемониальная резиденция президента Украины. Возведен в 1750-1755 годах по образцу дворца, который проектировал Вартоломей Растрелли для Алексея Разумовского, фаворита и фактического мужа императрицы Елизаветы Петровны.

Название "Мариинский" закрепилось за дворцом с 1950-х годов, от Мариинского парка напротив, до этого дворец назывался Царским. В независимой Украине в Мариинском дворце проходят торжественные государственные события.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве есть несколько локаций, так или иначе связанных с мистикой. Отдельное место в этом списке занимает "проклятый холм" с очень богатой историей – Замковая гора.

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