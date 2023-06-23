Одна из старейших улиц Киева за время существования 10 раз меняла свое название. Архивные фото и история

Улица Владимирская в Киеве одна из самых древних и возникла не позднее конца X века. За все время своего существования она не только увеличилась в размерах, но успела 10 раз сменить название.

Видео дня

История локации и уникальные фото были опубликованы в сообществе "Спрага": в Києві цікаво" в социальной сети Facebook. Внешний вид улицы также претерпел изменения.

Улица Владимирская в сердце Киева известна еще при Киевской Руси, и одна из ее частей возникла не позднее конца X века. Пролегала через древнейшие части столицы Украины – Город Владимир и Город Ярослав. Это была главная городская улица, ведущая от парадного въезда Золотых ворот в главный храм – Софийский собор и княжеские и боярские дворцы Акрополя.

За все время своего существования они успели 10 раз изменить свое название, пока в 1944 году не получили современное. В разные времена она была известна, как:

Мост – так называлась часть улицы от ее начала до Софийских врат в эпоху ранней Руси.

ул. Андреевская - название ХVII-ХІХ веков означала отрезок улицы от ее начала до Житомирской улицы;

ул. Софийская – название ХІ-ХІХ веков было относительно отрезка дороги от Житомирской улицы до Софийской площади;

ул. Золотое – название XI – XIX веков означало отрезок дороги от Софийской площади до Золотых ворот;

ул. Университетская – в 40-е годы XIX века отрезок дороги возле университета Св. Владимира;

ул. Десятинная – с 1869 г. отрезок улицы от начала до Софийской площади;

ул. Владимирская – с 1869 года часть улицы от Софийской площади до пересечения с Караваевской (ныне Гетьмана Павла Скоропадского, бывшая Л. Толстого) улицей;

ул. Нижне-Владимирская – с 1869 г. часть улицы от пересечения с Караваевской и до конца;

ул. Большая Владимирская – применялось по всей улице с 1901 по 1922 год;

ул. В. Короленко – 1922-1944;

ул. Владимирская – с 1944 года.

В наши дни она пролегает от Андреевского спуска и Десятинной улицы до Короленковской улицы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Мариинский дворец в Киеве находится в центре города и сегодня является официальной церемониальной резиденцией президента Украины. Но мало кто знает, что в столице существует его уменьшенная копия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!