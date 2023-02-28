В сети показали, как выглядел Ан-225 ''Мрия'' в Гостомеле по прилете из авиасалона в Ле-Бурже в 1989 году. Уникальное фото

В июне 1989 года самый мощный в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия" вернулся в Украину из Парижского авиасалона в Ле-Бурже, где были продемонстрированы его возможности. Благодаря фотолюбителю до нас дошло его уникальное фото, сделанное в Гостомеле в Киевской области в те дни.

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Снимок был опубликован на странице сообщества "Старые фотографии" в социальной сети Facebook. Он хранился в семейном архиве.

"Июнь 1989 год. Гостомель. После авиасалона в Ле-Бурже. Из домашнего архива", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть, что на самолете находится первый советский орбитальный корабль многоразового использования "Буран", где он был демонстрирован вместе с "Мрией". Чтобы перевезти космический аппарат во Францию и обратно, его закрепили сверху на самолете.

Ан-225 "Мрия" (кодовое имя НАТО – "Казак") – самый крупный и мощный в мире транспортный самолет, созданный киевским КБ имени Антонова.

Во время российского вторжения в Украину 27 февраля 2022 года в результате воздушной атаки российских оккупантов на аэропорт Гостомель под Киевом самолет Ан-225 "Мрия" был уничтожен.

Напомним, старейшее здание Майдана Незалежности, дом Гудовского, выдержало время и подрыв коммунистами центра Киева. К сожалению, в 1970-х годах во время реконструкции главной площади столицы ее снесли.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале прошлого века в Киеве, на месте современного парка Франко и одноименного театра размещались усадьба и сад с озером. Они принадлежали известному профессору медицины Киевского университета Фридриху Фридриховичу Мерингу.

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