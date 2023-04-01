В сети показали, как в 1960-х годах строили легендарное ''НЛО'' на Лыбидской в Киеве. Архивное фото

Одно из самых знаменитых и загадочных построек Киева – "тарелка на Лыбидской" – было построено в 1971 году. Благодаря фотолюбителю мы можем увидеть момент строительства этого объекта во второй половине 1960-х годов.

Видео дня

Архивное фото было опубликовано на странице сообщества "Клуб коренного киевлянина" в социальной сети Facebook. В середине "тарелки" находится зал, имеющий уникальную акустику.

"Вторая половина 1960-х. Строительство известной "тарелки" или "НЛО" на Лыбидской", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото, можно увидеть, как строили одно из самых известных и загадочных построек Киева.

Дом "Летающая тарелка" – здание, построенное в 1971 году по проекту архитекторов Флориана Юрьева и Льва Новикова. В здании находится Украинский институт научно-технической экспертизы и информации, Государственная научно-техническая библиотека Украины, а ранее функционировало полиграфическое предприятие.

Находящийся в тарелке конференц-зал имеет уникальную акустику, позволяет услышать весь диапазон частот человеческого голоса и музыкальных инструментов. По замыслу автора в зале должны были проходить концерты. Там обустроили кинолекционный зал библиотеки.

Как сообщал OBOZREVATEL, весенние паводки постоянно наносили ущерб прибрежной части Киева, расположенной вдоль реки Днепр, и иногда вода затапливала большую часть города. К примеру, в 1905 году жители столичного Труханового острова вместе с домашними животными были вынуждены спасаться от стихии на крышах домов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!